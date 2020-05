Rita Ferro Rodrigues teve um sonho especial na noite desta quinta-feira. A apresentadora sonhou com o bisavô Cipriano Barreto e esse foi o motivo pelo qual decidiu apresentá-lo aos fãs. Como? Através de uma publicação feita nas suas redes sociais

"Coisas que me deslumbram: Apresento-vos o meu bisavô Barreto. Era um homem raro - pai da minha avó que fez recentemente 101 anos, falo dele no texto que dediquei à filha, está no Elefante de Papel se quiserem ler ou reler", começa por ler-se na referida publicação.

"Infelizmente, nunca o conheci pessoalmente mas é seguramente uma das pessoas de quem mais me falaram a vida toda, pela sua inteligência, sentido de justiça, bondade e... sentido de humor. E foi claramente a primeira pessoa da minha família a tirar uma selfie! Imaginar o meu bisavô de Montemor a divertir-se sozinho fazendo caretas para uma (agora) obsoleta 'máquina de retratos' diverte-me quase tanto quanto ele se terá divertido na inusitada sessão. Venho de muitos lugares, de amor e de dor e de sonhos e venho de muitas pessoas. Desta também, claramente. Hoje sonhei com ele e por isso partilho-o convosco. Cipriano Barreto, o Bisavô", completa a apresentadora.

Veja abaixo a publicação completa:

