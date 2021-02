Rita Ferro Rodrigues não tem vivido dias fáceis nestas últimas semanas. O filho mais novo, Eduardo, de nove anos, fruto do casamento com Rúben Vieira, teve de ser internado de novo depois de ter tido "uma crise de cólicas".

Na manhã deste sábado, 27 de fevereiro, a figura pública voltou a recorrer ao Instagram para dar notícias sobre o estado de saúde do menino, revelando que ambos ainda se encontram no Hospital Santa Maria, em Lisboa.

"Sei que não levam a mal a falta de notícias, na maior parte do dias mal me lembro que as redes existem: prioridades. Ainda 'estamos' em Santa Maria a recuperar. É um processo demorado mas o [pintainho] vai ficar bem. E tem sido sido de tal forma corajoso e resiliente que temo que saia daqui metade miúdo, metade super herói", começou por escrever a mamã, aproveitando ainda a mesma publicação para agradecer todo o carinho que tem recebido.

"Obrigada pelo vosso carinho e boa energia. Estamos bem", pode ainda ler-se na nota deixada na rede social.

Recorde-se que o filho de Rita Ferro Rodrigues foi operado de urgência a um Divertículo de Meckel no Hospital de Santa Maria, tendo sido depois submetido a uma nova cirurgia. Depois das duas intervenções cirúrgicas, o menino tinha regressado a casa na semana passada, mas no sábado, 20 de fevereiro, viu-se obrigado a voltar para o hospital.

