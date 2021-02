Rita Ferro Rodrigues voltou esta segunda-feira a usar a sua conta oficial de Instagram para dar aos fãs novidades sobre o estado de saúde do filho. E desta vez as notícias não são positivas, Eduardo, de apenas nove anos, está novamente internado no hospital.

"No Sábado o Duda teve uma crise de cólicas e tivemos de regressar ao internamento de Santa Maria onde vamos ficar em monitorização, durante os próximos dias. É duro mas temos esperança que a estadia seja curta", começa por contar a apresentadora.

Eduardo, fruto do casamento de Rita Ferro Rodrigues e Ruben Vieira - conhecido como Ben -, foi nas últimas semanas operado de urgência a um Divertículo de Meckel. Devido a complicações na recuperação, o menino precisou de ser sujeito a uma nova intervenção.

"A nossa energia está toda focada em recuperar o nosso filho de forma absoluta, física e emocionalmente. Obrigada pela boa energia e carinho", termina Rita Ferro Rodrigues, mostrando-se, apesar de tudo, otimista e confiante.

