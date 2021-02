Regressada a casa com o filho, depois de dias duros no hospital, Rita Ferro Rodrigues e o pequeno Eduardo, de nove anos, puderam finalmente reencontrar-se com Ruben Vieira, marido da apresentadora. Um momento que esta fez questão de destacar na sua página de Instagram.

"Caras de felicidade que dizem tudo. Finamente todos juntos. Duda a recuperar muito bem (foi o nosso fotógrafo), eu terminei isolamento e no meio disto tudo tive a sorte de não ter um único sintoma (mas nem por isso o vírus me assusta menos, sobretudo depois do que vimos e vivemos)", desabafou.

Recorde-se que a apresentadora esteve ao lado do filho no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde o menino foi submetido a duas operações. Já Rita Ferro Rodrigues foi diagnosticada com Covid-19, mas permaneceu sem sintomas graves.

Regressados ao ninho, além da saúde ser o grande motivo de felicidade, a família está a deliciar-se com a nova aquisição: o tão esperado sofá que já compraram durante a quarentena.

"Um sofá para servir de abrigo a beijos, abraços, migalhas e memórias boas. E um dia destes... para encher de amigos - mas só quando tudo passar... e vai passar", rematou.

