Será que Rihanna estará novamente apaixonada? É esta a questão que se impõe na sequência das mais recentes notícias sobre a vida pessoal da cantora. Conforme adiantou uma fonte ao jornal britânico The Sun, a artista e o rapper A$AP Rocky terão partilhado a suite de um hotel em Nova Iorque.

"Eles estão a desfrutar da companhia um do outro e a levar as coisas descontraidamente porque ainda se encontram no início. É algo realmente casual e ela não pensa num futuro com o Rocky. Apenas é uma solteira a divertir-se", fez saber a fonte

Recorde-se que a intérprete de 'Work' e Hassan Jameel, ambos com 31 anos, namoraram durante quase três anos, mas recentemente decidiram colocar um fim ao seu relacionamento.

