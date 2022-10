'Lift Me Up' é o nome do novo single, um tributo a Chadwick Boseman.

Eis que o momento tão aguardado pelos fãs de Rihanna aconteceu. A cantora anunciou o regresso à música com um projeto no mínimo especial. Na sua conta de Instagram, a artista revelou uma 'amostra' da canção que criou para o filme 'Black Panther: Wakanda para Sempre'. Depois de seis anos, Rihanna regressa com o single 'Lift Me Up', não só pensado para sequela, mas também enquanto tributo a Chadwick Boseman. Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram