Ricky Martin é um dos artistas mais bem sucedidos do mundo, com inúmeras digressões e prémios no currículo, contudo, engane-se quem pense que o cantor esbanja confiança, pelo contrário.

Numa entrevista à revista People, o artista explicou que sempre se sentiu estranho a nível social.

"Sou muito inseguro, para ser honesto. Sou muito antissocial, a diferença é que hoje reconheço isso. Por isso, não vou a nenhum lado que me cause ansiedade", confessou.

"Estou em paz a atuar à frente de 30 mil pessoas e sinto-me o rei do mundo. Mas quando estou numa sala pequena numa reunião mais íntima e alguém diz, 'Rick, canta uma música para nós!' isso cria uma enorme ansiedade", refere ainda.

