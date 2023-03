Rick Allen, baterista dos Def Leppard, ficou ferido na cabeça depois de ter sido agredido enquanto estava a fumar do lado de fora do Four Seasons Hotel em Fort Lauderdale, na Florida, nos Estado Unidos.

De acordo com a People, o suposto agressor chama-se Max Hartley, tem 19 anos e, supostamente, terá corrido "a toda a velocidade" em direção ao músico britânico, de 59 anos. O jovem agrediu o artista, que acabou por cair para trás e bater com a cabeça no chão.

Max Hartley também terá atacado uma mulher que saiu para ajudar Rick Allen. Um relatório da detenção do jovem relata que este agarrou a mulher pelos cabelos e arrastou a mesma para fora do hotel, após esta ter corrido de volta para dentro do estabelecimento.

O jovem terá fugido do local e detido mais tarde, quando foi encontrado, alegadamente, a partir janelas de um carro num estacionamento e um hotel próximo.

