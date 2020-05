Sandrina entrou na nova edição do programa 'Big Brother' assumindo que é filha de pai cigano. A jovem quis com a sua participação no reality show acabar com o preconceito. Uma luta que a une a Ricardo Quaresma, também ele de etnia cigana, e que a leva a ter enorme admiração pelo jogador de futebol.

Tendo conhecimento de que Sandrina é sua fã, Quaresma aceitou, a pedido da TVI, gravar uma mensagem de apoio dirigida à jovem alentejana.

"Olá, Sandrina, estou aqui de passagem só para te mandar um beijinho. Já sei que sou o teu ídolo", começa por ouvir-se num vídeo revelado esta quinta-feira por Manuel Luís Goucha no programa 'Você na TV'.

"Não tenhas receio de assumires aquilo que és, porque para nós é um orgulho sermos de etnia cigana", afirma ainda o jogador português.

