Esta semana a SIC decidiu apostar em Ricardo Pereira para ser o grande apresentador do programa 'Estamos em Casa', que vai para o ar todos os sábados de manhã e sempre com um anfitrião diferente.

"Este sábado de manhã, as portas da nossa casa abrem-se pela mão de Ricardo Pereira. Que convidados irá trazer? Será que nos vai brindar com uma atuação do Romeu?", escreve a estação de Paço de Arcos ao anunciar a grande novidade nas redes sociais.

Recorde-se que já apresentaram o programa 'Estamos em Casa' nomes como Carolina Patrocínio, Alexandra Lencastre, Sara Matos ou Carolina Loureiro.

