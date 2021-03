Ricardo Araújo Pereira tem (muitas) razões para celebrar. A edição de ontem à noite do formato "Isto é gozar com quem trabalha", já na sua terceira temporada, foi a que teve, até agora, maior êxito. Segundo Daniel Oliveira, diretor de programas da SIC, foi vista por quase dois milhões de pessoas. "Bateu o seu próprio recorde de audiência e de share e figura, desde já, no top dos programas de humor mais vistos da última década", regozijou-se o executivo do canal de Paço de Arcos numa publicação nas redes sociais.

Para além da entrevista à atleta Patrícia Mamona, que acaba de se sagrar campeã europeia de triplo salto na Polónia, um dos momentos mais hilariantes, a avaliar pelas reações e pelos comentários dos telespetadores que acompanharam as piadas do humorista na internet, foi a difusão do excerto de uma reportagem em que o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, elogia o suplemento nutricional hipercalórico oral que ingere regularmente como substituto de refeição devido à falta de tempo.

Durante vários segundos, o governante explica que tem o (mau) hábito de beber aquele produto nos dias em que não tem disponibilidade para almoçar, enaltecendo as suas propriedades nutricionais. O problema é que a ingestão deste tipo de suplementos alimentares clínicos só é aconselhada para fins medicinais específicos, como a perda de peso ou de massa muscular decorrente de doença ou de intervenção hospitalar. "Magistratura de influencer", ironizou o humorista. Esse episódio já se tornou viral.