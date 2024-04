Sem liberdade é impossível existir humor. Poucos dias depois de se celebrar os 50 anos do 25 de Abril, um dos humoristas de maior relevância em Portugal também chega às cinco décadas de vida.

Ricardo Araújo Pereira completa 50 anos este domingo, dia 28 de abril, marca importante para o artista que se tornou conhecido com o projeto Gato Fedorento, criado em 2003.

Depois de vários anos neste formato, Ricardo estreou-se na rádio, em 2012, mais precisamente na Rádio Comercial, onde durante sete anos conduziu a rubrica 'Mixórdia de Temáticas'.

Também em 2012 passou a fazer comentário político no programa 'Governo Sombra', transmitido na TSF e na TVI. O formato transitou para a SIC, em janeiro de 2020, e devido a conflitos entre Carlos Vaz Marques, o apresentador, e a estação de rádio, relacionados com o registo do nome, passou a chamar-se 'Programa Cujo Nome Estamos Legalmente Impedidos de Dizer'.

Em 2014, Ricardo estreia, também na TVI, o programa 'Melhor do que Falecer', mas foi em 2019 que deu início a 'Gente que Não Sabe Estar' um programa com contornos muito semelhantes aos 'late night shows' americanos.

Com a mudança para a SIC, Ricardo criou o 'Isto é Gozar com Quem Trabalha', programa de sucesso nas noites de domingo do canal liderado por Daniel Oliveira.

Adepto fervoroso do Benfica, Ricardo Araújo Pereira aproveita todas as oportunidades para sublinhar o amor que sente pelo clube encarnado e não perde nenhum jogo, nem mesmo que isso o obrigue a ver tudo pelo telemóvel enquanto conduz o programa da SIC, o que já aconteceu por diversas vezes.

Na galeria poderá recordar algumas fotografias mais antigas e outras mais recentes de Ricardo Araújo Pereira.

