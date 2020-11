Com Ricardo Araújo Pereira em isolamento por ter estado em contacto com um caso positivo de Covid-19, o apresentador e humorista não deixou de fazer o programa 'Isto É Gozar com Quem Trabalha', da SIC.

Em casa, Ricardo Araújo Pereira montou um pequeno estúdio e gravou o formato a partir do seu lar. Um momento que foi destacado na página de Instagram de Daniel Oliveira, que fez questão de mostrar os bastidores da emissão do último domingo, 1 de novembro.

"Dona Custódia, testemunha presencial - sempre que abriu os olhos - do 'Isto É Gozar com Quem Trabalha' mais inusitado de sempre, feito pelo Ricardo desde a sua própria casa. Um dia falar-se-á disto com o distanciamento que todos os feitos precisam para serem devidamente apreciados", escreveu na legenda das imagens.

Leia Também: Ricardo Araújo Pereira: "Estou ótimo. Vou fazer o teste esta semana"