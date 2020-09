Amanhã, dia 20, estreia a nova temporada do programa 'Isto é Gozar com Quem Trabalha'. A propósito do regresso do formato de humor, Ricardo Araújo Pereira esteve à conversa com Clara de Sousa no 'Jornal da Noite', onde desvendou algumas das coisas que estão por vir.

Neste contexto, uma das questões que a pivot colocou a seguinte questão:

"Uma das pessoas que não vais convidar é André Ventura, mesmo fazendo vários momentos de humor com ele no programa. Não é uma contradição?".

"Não. Porque é que não convido André Ventura? A resposta mais fácil é: porque não quero. Tenho esse direito. A liberdade é isso. Há pessoas que querem convidar André Ventura, convidam e eu não digo nada", sublinha.

"Acho que não há ambiente para ele lá. Sempre que a gente se mete com ele, ele vai para o Twitter queixar-se. Mas queixar-se amargamente, uma choradeira. Sinto que é uma pessoa demasiado frágil, uma delicada flor que aguentava o ambiente", completou.

