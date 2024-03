Cristina Ferreira regressou às manhãs da TVI para substituir Maria Botelho Moniz e por lá deverá permanecer. A informação foi confirmada esta quinta-feira, 7 de março, pela estação de televisão através de comunicados que emitiram à imprensa.

"Maria Botelho Moniz vai agarrar o final de tarde da estação, comandando nesse horário o reality show que, desde setembro de 2000, se tornou referência obrigatória no panorama audiovisual português", informa-se, referindo-se ao 'Big Brother'.

"A seu cargo irão também estar outros projetos atualmente em desenvolvimento", acrescenta-se.

Num segundo comunicado é referido que Cristina Ferreira permanecerá no 'Dois às 10': "Dando continuidade aos planos que vêm sendo definidos para a sua programação de 2024, a TVI anuncia agora que Cristina Ferreira, Diretora de Entretenimento e Ficção, se manterá na apresentação do programa, fazendo dupla com Cláudio Ramos.

A dupla que tem assegurado, nos últimos meses, o programa que é a mais animada sala de visitas da televisão, está apostada em consolidar a liderança e em reforçar os laços de proximidade criados com os espectadores portugueses".

