Bill Murray é um dos atores mais conceituados de Hollywood mas a longa carreira passa agora por um momento conturbado. O artista foi acusado de ter assediado sexualmente uma funcionária durante as gravações de 'Being Mortal', no passado mês de abril, e há novos pormenores sobre o caso.

A conduta imprópria de Murray já havia sido noticiada pelo Page Six, mas o site Puck News revelou agora outros detalhes que ainda não eram conhecidos. A fonte revela que o ator de 72 anos se terá deitado sobre a mulher e beijado o seu corpo numa cama que integrava o cenário do filme. O peso e o posicionamento do artista terão impedido a vítima de se afastar.

O filme, depois da polémica, foi cancelado e o ator terá pagado mais de 102 500 euros (100 mil dólares) para abafar a queixa, que entretanto já se tornou pública, revela o The Guardian.

O ator, em maio deste ano, falou sobre esta situação à CNBC, justificando o seu ato como uma tentativa de fazer "uma coisa engraçada" e que a mulher interpretou os gestos como sendo "totalmente sexuais".

Leia Também: "Comportamento inapropriado". Bill Murray quebra silêncio após acusações