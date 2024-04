Foi esta semana que ficámos a saber que após quatro anos juntos, Peter Phillips e Lindsay Wallace decidiram separar-se. Entretanto, foram divulgados novos detalhes sobre os motivos que levaram ao fim da relação.

A revista Hola! apurou junto de amigos próximos do ex-casal que Peter e Lindsay "continuam bons amigos", tal como já o eram antes de se tornarem namorados, e que a separação não aconteceu devido a terceiros.

Uma vez mais, foi apontada a preenchida agenda do filho da princesa Ana como o maior entrave para a continuação da relação, sendo que os dois optaram então pela separação. A revista conta ainda que o namoro chegou ao fim há alguns meses.

Recorde-se que Peter Phillips começou a namorar com Lindsay Wallace meses depois de ter posto fim ao casamento de 12 anos com Autumn Kelly. Pelo que é sabido, a rainha Isabel II, que via em Peter o seu neto preferido, aprovava esta relação.

Peter Philips, vale lembrar ainda, é o filho mais velho da princesa Ana, fruto da relação que esta manteve com o o seu primeiro marido, Mark Phillips.

Leia Também: Filho mais velho da princesa Ana separa-se da namorada