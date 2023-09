No passado dia 18 de setembro, a princesa Beatrice e o marido, Edoardo Mapelli Mozzi, celebraram o segundo aniversário da filha, a pequena Sienna.

A propósito da data, o marido da filha do príncipe André e de Sarah Ferguson, duquesa de York, não resistiu em partilhar uma ternurenta fotografia da menina na sua página de Instagram.

"Feliz aniversário, bebé. Trazes-nos tanto amor todos os dias", escreveu na legenda da publicação.

Recorde-se que Beatrice e Edoardo deram as boas-vindas à filha em 2021. Edoardo é ainda pai de um menino de sete anos, Christopher Woolf, que nasceu do anterior relacionamento com Dara Huang.

Leia Também: Sarah Ferguson está a viver com a neta (temporariamente)