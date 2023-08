'Heart of Invictus' estreia no final do mês.

Já foi revelado o trailer do próximo projeto do príncipe Harry e de Meghan Markle para a Netflix. Esta quarta-feira, 16 de agosto, a plataforma de streaming revelou que 'Heart of Invictus' será lançada a 30 de agosto. A série documental acompanhou a preparação dos atletas para a edição de 2020, que aconteceu nos Países Baixos já em 2022 (devido à pandemia), contando a sua história. Os Invictus Games foram criados pelo príncipe Harry em 2014 e destinam-se a veteranos de guerra que de alguma forma enfrentam problemas de saúde. Harry inspirou-se nos desportos paralímpicos, aproveitando para falar da importância que estas competições têm a nível físico, psicológico e social para os atletas. Importa sublinhar que a competição deste ano acontecerá em Düsseldorf, Alemanha. Em 2025 será em Vancouver e Whistler, Canadá. Eis o trailer: Leia Também: Harry e Meghan envolvidos em mensagens racistas enviadas por ex-polícias