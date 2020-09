Ruben Vieira, a nova grande aposta da TVI, está prestes a estrear-se no programa 'Somos Portugal' com o seu tão aguardado 'Camião do Ben'.

A estreia está marcada já para este domingo, dia 6 de setembro, e até já está definido o primeiro destino escolhido para esta nova aventura.

Através de um vídeo de promoção lançado no programa 'A Tarde é Sua' é possível perceber que o 'Camião do Ben' começa este domingo em Palmela.

