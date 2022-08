Foi através de um vídeo repleto de ternura que Carolina Pinto, companheira de Marco Costa, revelou o nome que escolheu para batizar a filha.

Assim, a primeira filha em comum do casal ir-se-á chamar Maria Emília, em homenagem à avó de Carolina.

"Avó… lembras-te? No dia que me despedi de ti, no dia que senti o teu cheiro pela última vez, prometi-te ao ouvido.

"Um dia , quando tiver uma filha vou dar-lhe o teu nome". Obrigada avó por me teres dado esta benção. Onde quer que tu estejas, a minha promessa está cumprida", começa por referir.

Posteriormente, deixou uma mensagem a Marco: "Marco, meu amor…

A tua vida é sem dúvida rodeada de mulheres, a nossa filha vem para completar o CLÃ. Estás tramado porque ela vai fazer de ti gato sapato", brincou.

"É tão fácil ser feliz com eles", completa.

