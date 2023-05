O divórcio de Kevin Costner e Christine Baumgartner deixou milhares de fãs do ator surpreendidos. O casal, que parecia ser muito cúmplice, não fazia prever a separação, mas sabe-se agora qual o motivo desta rutura.

De acordo com o Page Six, Christine fartou-se da obsessão do antigo companheiro pelo trabalho. O artista, de forma a dedicar-se a 100% aos projetos em que aceita participar, gosta de ficar isolado durante um longo período de tempo, o que começou a deixar a agora ex-mulher insatisfeita. "A ausência dele tem sido muito difícil para ela", revelou uma fonte ao tablóide.

Kevin Costner esteve a realizar, produzir e contracenar no filme 'Horizon', durante o ano passado, período que serviu para Christine ter a certeza de que queria o divórcio.

A mesma fonte disse ainda ao Page Six que "o entusiasmo" com o novo projeto "tirou a atenção à família, até mais do que ele próprio imaginava".

Importa recordar que Kevin Costner e Christine Baumgartner estavam casados há 18 anos. Foi a designer que decidiu separar-se, alegando publicamente que existiam "diferenças irreconciliáveis". Os dois disputam agora a guarda dos três filhos.

