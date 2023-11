Foi revelado um novo retrato do rei Carlos III. A imagem foi divulgada pelo Palácio de Buckingham a propósito do 75.º aniversário do soberano, que será celebrado na próxima semana, no dia 14 de novembro.

O retrato foi captado pelo fotógrafo de celebridades Rankin na Clarence House, no passado mês, e é capa da revista BIG.

O objetivo, note-se, é realçar o novo projeto de Sua Majestade, o Coronation Food Project, que pretende diminuir o desperdício alimentar.

"A falta de comida é um problema tão urgente como o desperdício alimentar - e se fosse encontrada uma forma de colmatar a lacuna entre eles, então resolveria dois problemas num só", escreveu Carlos III para a publicação.

"Tenho grande esperança de que este projeto encontre formas práticas de fazer exatamente isto - resgatar mais excedentes de alimentos e distribuí-los àqueles que mais precisam deles", completa.