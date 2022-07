Meghan Markle foi vista com o filho mais velho, o pequeno Archie, num desfile a propósito do feriado do dia 4 de Julho, em Wyoming.

Segundo a revista Hello!, Harry e Meghan viajaram até ao local na companhia de amigos.

Nas imagens divulgadas por uma utilizadora do Instagram, a duquesa de Sussex surge de jeans preta se top branco, juntamente com o menino de três anos, que segura uma bandeira dos Estados Unidos.

“História engraçada. Estivemos em Jackson Hole para o desfile do 4 de Julho. Um homem grande disse-nos que estava a guardar lugares para uma família.

Pensei, bem, deve ser a família real (num pensamento muito sarcástico!). Um minuto depois, a Meghan Markle e o príncipe Harry aparecem com o pequeno Archie”, descreve.

“O homem grande era o segurança. A Meghan estava maravilhosa e o Archie é tão querido”, completa.

Veja as imagens na galeria.

