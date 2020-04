A princesa Ana protagonizou uma rara entrevista à última edição da revista Vanity Fair e a conversa deixou em destaque algumas curiosidade sobre a sua personalidade singular.

Ao abrir o coração para transparecer o seu olhar sobre temas sociais e alusivos à monarquia, a filha da rainha Isabel II revelou alguns detalhes que a publicação destacou numa lista.

Ei-los: 1 - Leva a sua agenda oficial demasiado a sério; 2 - A equipa que trabalha consigo é bastante reduzida; 3 - Escolhe os seus looks e maquilha-se; 4 - Não gosta de redes sociais; 5 - Não quis para os filhos uma infância previligiada; 6 - Não viu a série 'The Crown'; 7- Herdou da mãe a paixão por cavalos; 8 - Também adora póneis; 9 - Compete com o príncipe Carlos na presença em eventos e atos oficiais; 10 - Aos 70 anos, não pensa em reformar-se.

