A TVI apresentou esta terça-feira novos detalhes sobre a gala de aniversário do canal. Um teaser promocional protagonizado por duas das caras da informação, Pedro Mourinho e Sara Pinto, anuncia que o evento irá realizar-se no próximo dia 19 de fevereiro (sábado).

As imagens são divulgadas no Instagram de Cristina Ferreira, no mesmo local em que a diretora de ficção e entretenimento revela a primeira confirmação do evento: o músico Pedro Abrunhosa.

A gala da TVI volta a acontecer nove anos depois da última grande festa que assinalou os 20 anos da estação.

