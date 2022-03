Foi revelada a causa da morte de Heath Freeman. O ator de 'Bones' perdeu a vida na sequência de uma overdose de múltiplos opioides e narcóticos , noticia o TMZ.

O Travis County Medical Examiner, no Texas, disse à publicação que Freeman tinha fentanil, cocaína, hidrocodona, oxicodona e alprazolam (um genérico do Xanax) no seu organismo quando morreu.

A morte, revela-se ainda, foi considerada como acidental.

Recorde-se que Freeman morreu em novembro de 2021. Tinha 41 anos de idade.

Se estiver a sofrer com alguma doença mental, tiver pensamentos auto-destrutivos ou simplesmente necessitar de falar com alguém, deverá consultar um psiquiatra, psicólogo ou clínico geral. Poderá ainda contactar uma destas entidades:

SOS Voz Amiga (entre as 16h e as 24h) - 213 544 545

Conversa Amiga (entre as 15h e as 22h) - 808 237 327 (Número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20h e a 1h) - 239 484 020

Telefone da Esperança (entre as 20h e as 23h) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16h e as 23h) – 228 323 535

