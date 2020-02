Foi revelada a data do último adeus a Kobe Bryant. Segundo o jornal Los Angeles Times, as cerimónias fúnebres vão realizar-se no dia 24 de fevereiro no Staples Center, multiusos dos Los Angeles Lakers.

O atleta vai ser velado numa cerimónia aberta ao público num dia com significado particularmente simbólico. A escolha da data deve-se ao facto de o basquetebolista ter vestido a camisola 24 dos Lakers desde 2006.

Vale recordar que Kobe Bryant perdeu a vida no passado dia 26 de janeiro num acidente de helicóptero em Calabasas, nos arredores de Los Angeles.

