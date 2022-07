Já é conhecida a causa da morte de Jak Knight. O comediante, que tinha 28 anos, foi encontrado morto na passada quinta-feira em Los Angeles, nos Estados Unidos da América.

Jak Knight foi encontrado com ferimentos de bala no corpo e, de acordo com o relatório da autópsia, a causa da morte foi suicídio, avança a People.

O ator ficou conhecido pelas participações em 'Big Mouth' e 'Bust Down'.

--

Se estiver a sofrer com alguma doença mental, tiver pensamentos auto-destrutivos ou simplesmente necessitar de falar com alguém, deverá consultar um psiquiatra, psicólogo ou clínico geral. Poderá ainda contactar uma destas entidades:

SOS Voz Amiga (entre as 16h e as 24h) - 213 544 545

Conversa Amiga (entre as 15h e as 22h) - 808 237 327 (Número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20h e a 1h) - 239 484 020

Telefone da Esperança (entre as 20h e as 23h) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16h e as 23h) – 228 323 535

