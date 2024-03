Ticiana Xavier sofreu uma agressão durante a emissão em direto do 'Dois às 10' desta quinta-feira, dia 29 de fevereiro. A repórter estava em Matosinhos, para dar conta de alguns detalhes sobre o caso de dois idosos que foram assaltados e agredidos dentro da própria casa, quando foi abordada por um homem que a empurrou e impediu a continuação do trabalho.

Já calma e segura, a jornalista recorreu às redes sociais para explicar o que aconteceu e para agradecer pelo apoio que recebeu durante todo esse período.

"Em direto pode acontecer de tudo, e por mais sangue frio que tentemos ter, a emoção do momento é que dita a nossa reação. Não vou dizer que não tive receio, porque o meu coração bateu mais forte e a minha respiração acelerou, mas tentei manter a calma e não me esquecer de que estava ali para fazer um direto sobre o assalto violento aos idoso", começou por escrever Ticiana.

"Do lado do programa senti o apoio dos colegas da régie a falarem-me ao auricular, bem como dos apresentadores e comentadores. Agradeço muito às pessoas de Matosinhos que estavam em casa a ver o direto e correram para a rua para ajudar a resolver a situação. E agradeço especialmente ao condutor da mota que parou e nos ajudou. Se não fosse ele, o homem não nos teria largado tão rápido", acrescentou.

Já perto do fim, Ticiana explicou que não conseguiu perceber o que levou o homem em causa a agredi-la, sabendo apenas que "não estava relacionado com o caso do assalto violento".

"Quando terminámos o trabalho ele já estava numa outra rua com dois agentes da Polícia Municipal que estavam ali perto. Assim que possível irei apresentar queixa às autoridades. Estou bem, o repórter de imagem que estava comigo também. Agradeço todas as chamadas e mensagens de preocupação", concluiu.

