Renee Zellweger apareceu esta semana pela primeira vez numa fotografia ao lado dos filhos do namorado, Ant Anstead.

A atriz, de 54 anos, e o apresentador, de 44, estão juntos desde 2021 e costumam ser discretos, não fazendo muitas partilhas em conjunto nas redes sociais.

Desta vez o apresentador abriu uma exceção e partilhou uma fotografia onde aparece abraçado à namorada e ao lado dos dois filhos, Amelie, de 19 anos, e Archie, de 16.

Os quatro aparecem elegantemente vestidos para assistirem ao Goodwood Festival of Speed, um evento importante no calendário social britânico. A atriz estava deslumbrante num vestido dourado, com apenas uma alça. Já Ant, optou por um smoking.

"Como começou X como acabou", escreveu o apresentador na legenda de duas fotografias, uma das quais os quatro aparecem sorridentes lado a lado e outra desfocada, tirada em clima de festa.

Leia Também: Ariana Grande apaga fotos do casamento e confirma rumores de separação