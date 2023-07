Grazi Massafera fez uma passagem este fim de semana por Portugal para assistir à renovação de votos de Ricardo e Francisca Pereira.

A atriz brasileira viajou com a filha, Sofia, de 11 anos, para estarem presentes neste momento especial, tendo deixado alguns registos na sua conta no Instagram.

"Celebrando o amor inspirador dos meus amigos juntos há 17 anos. Todo o amor do mundo para vocês! Família lindaaaaaa! Que alegria ter vocês em nossas vidas", escreveu Grazi, na legenda de algumas imagens nas quais se pode ver o casal com os filhos.

Noutra publicação, a atriz partilhou um conjunto de fotografias nas quais aparece com um vestido azul comprido, com abertura lateral, posando ao lado do casal e também abraçada à filha, que usa um vestido azul, mas de um tom mais escuro que o da mãe.

