Bernardina Brito confessou que não se arrepende de se ter envolvido sexualmente com o 'ex', Tiago Ginga, no programa 'Casa dos Segredos'.

Ao responder a seguidores da sua página de Instagram, a ex-concorrente do reality show da TVI confirmou que se envolveu com o pai do filho na casa mais vigiada do país e acrescentou: "Se me arrependo? Não, foi com o homem que me deu a conhecer o meu verdadeiro amor (filho)".

Além disso, admitiu também que tentou reatar o namoro com Tiago Ginga "algumas dezenas" de vezes.

"Quando se ama, acho que caímos neste erro de tentar, tentar, tentar... Até que percebemos que não dá", disse, destacando ainda que ficaram amigos.

De recordar que Bernardina é também mãe da pequena Kyara, fruto da relação atual com Pedro Almeida.

