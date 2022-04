A relação de Madonna, de 63 anos, com Ahlamalik Williams, de 28, terá chegado ao fim, como relata a imprensa internacional.

A cantora - que namorava com Ahlamalik há cerca de três anos - terá achado "difícil manter o romance aceso" porque tem estado muito ocupada com o trabalho.

Como recorda o Mirror, Madonna começou a namorar com Ahlamalik em 2019, quatro anos depois de se terem conhecido durante a digressão Rebel Heart. Na altura, o jovem era um dos dançarinos que participaram na tournée.

Em conversa com o The Sun, uma fonte disse: "A Madonna tem tido uma vida social ativa e tem visto os amigos e familiares após a separação. Ela tem uma agenda lotada, está a trabalhar no próximo filme biográfico, novas músicas e a cuidar a família".

A mesma fonte acrescentou que "as coisas com Ahlamalik" não têm estado bem. "Há muito amor, mas por enquanto decidiram separar-se".

No entanto, continuam 'amigos' e "não há ressentimentos". "Mas estão em pontos diferentes das suas vidas", realçou.

Leia Também: Madonna deixa-se fotografar ao lado do namorado em saída para jantar