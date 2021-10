Espanha celebrou esta terça-feira, 12 de outubro, a Festa Nacional, e os reis Felipe VI e Letizia decidiram retomar as principais tradições deste evento.

O ano passado, devido às apertadas medidas de segurança contra a Covid-19, as comemorações decorreram de forma menos pomposa no pátio da Armería do Palácio Real.

Este ano, as celebrações regressaram ao formato tradicional: No período da manhã, os reis assistiram ao desfile militar Paseo de la Castellana e à tarde seguiram para o Palácio Real, onde receberam ilustres personalidades da política, cultura e sociedade.

Veja as imagens na galeria.

