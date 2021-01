Perante os confrontos que estão marcar a atualidade na Holanda, os reis Máxima e Guilherme deixaram uma palavra aos holandeses através de um comunicado, emitido esta quarta-feira, nas redes sociais.

Há cerca de uma semana que várias cidades estão a ser palco de protestos contra o confinamento. Centenas de manifestantes mostraram a sua revolta com a medida de recolher obrigatório que, à semelhança do que acontece em Portugal, pretende combater a pandemia da Covid-19.

Neste sentido, a nota começa por prestar um agradecimento a todos os que se têm esforçado por contrariar o clima de tensão: "O nosso agradecimento a todos os agentes da polícia, trabalhadores humanitários e funcionários municipais que estão comprometidos com a segurança de todos nós. Fazem um trabalho fantástico em circunstâncias difíceis".

"Estamos solidários com todos os empresários e outras pessoas que se tenham visto afetadas pela violência. Estamos impressionados por todas as ações comoventes que as pessoas levaram a cabo para se ajudarem umas às outras. Juntos vamos superar isto", remataram.

Vale referir que os protestos originaram confrontos com a polícia e levaram a detenção de centenas de manifestantes.

