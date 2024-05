Frederico e Mary da Dinamarca aproveitaram ao máximo os últimos minutos de uma breve - mas intensa - visita à Suécia, naquela que foi a sua primeira digressão internacional desde que subiram ao trono, a 14 de janeiro de 2024.

A bordo do navio real Dannebrog, a imponente embarcação foi também um elemento importante da viagem, honrando uma longa tradição da coroa dinamarquesa. A embarcação acolheu também um evento privado em honra da família real sueca, como forma de agradecimento pela sua calorosa receção.

Com um segundo e último dia tão intenso como o primeiro - e no qual foi impossível não notar o derrame num olho da rainha Mary - os soberanos terminaram a sua estadia em Estocolmo.

As duas rainhas, Sílvia e Mary, começaram o dia com uma visita ao Museu do Príncipe Eugens Waldemarsudde, onde visitaram uma exposição da artista dinamarquesa Marie Kroyer, enquanto os monarcas vestiram os seus uniformes militares para uma visita ao Regimento Anfíbio de Estocolmo.

Após os seus compromissos separados, os quatro juntaram-se aos herdeiros Victoria e Daniel da Suécia e aos príncipes Carl Philip e Sofia, entre outros convidados, para um almoço oficial na Câmara Municipal da cidade.

A tarde foi dedicada à ciência com uma visita ao Centro de Ciências da Vida de Estocolmo e a paragem seguinte deste dia intenso foi o Museu Nórdico, na capital sueca, que culminou com a plantação de uma macieira no pátio por Frederico e Mary da Dinamarca.

