O rei Juan Carlos esteve presente na cerimónia fúnebre do príncipe Karim al Hussaini, 49.º imã hereditário dos muçulmanos ismaelitas, que morreu na terça-feira.

A cerimónia aconteceu no sábado, 8 de fevereiro, no Centro Ismaili, em Lisboa, e contou também com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Juan Carlos, amigo pessoal de Aga Khan IV, viajou de Abu Dabi, onde reside atualmente, para Lisboa e, na chegada à cerimónia, mostrou-se visivelmente emocionado, noticia a Hola!.