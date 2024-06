Os reis Guilherme e Máxima da Holanda estão atualmente nos Estados Unidos em viagem de trabalho.

Os soberanos visitam a Geórgia e Nova Iorque como forma de reforçar a relação bilateral e económica entre os dois países.

À chegada a Atlanta o monarca surpreendeu todos ao aparecer como piloto do avião da delegação holandesa. Ao aterrar, desceu as escadas do avião ao lado da mulher e, à sua espera, estava uma delegação norte-americana.

Veja as fotografias na galeria.

