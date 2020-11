Espanha enfrenta um período drástico devido aos efeitos que a pandemia da covid-19 continua a causar, mas a realeza decidiu manter-se ativa nesta fase e os reis Felipe VI e Letizia continuam a dar a cara nos compromissos oficiais, que por esta altura se relacionam maioritariamente com o impacto do vírus.

Dedicado à agenda, o monarca viajou recentemente até à Bolívia, na América do Sul, para a tomada de posse do novo presidente do país, Luis Arce, realizando assim a primeira viagem internacional desde a pandemia.

A última vez que Felipe VI tinha pisado território internacional tinha sido em março. Na altura, o rei e a mulher, rainha Letizia, viajaram até Paris para um encontro com Emmanuel Macron.

