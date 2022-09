O rei Carlos III esteve na manhã desta segunda-feira, 12 de setembro, no Westminster Hall para receber as condolências e discursar. Esta é a sua primeira vez no parlamento enquanto rei.

Carlos III não foi sozinho e contou com a companhia da mulher, Camilla, rainha consorte. A caminho do local, ambos acenaram à multidão.

Ao fim de 70 anos, ouviu-se pela primeira vez no parlamento o novo hino britânico "God Save The King" ("Deus Salve o Rei", em português).

De recordar que Carlos III segue agora para a Escócia com a rainha consorte, Camilla, para acompanhar a procissão do caixão com o corpo da rainha Isabel II até à Catedral de Santo Egídio e assistir à missa que se vai seguir.

Veja algumas imagens na galeria.