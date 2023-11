O rei Carlos III está de luto pela morte de uma amiga. Lady Penn, que foi dama de companhia da rainha Isabel II, morreu aos 97 anos, noticia a revista Hello!.

Lady Penn, que era conhecida com Prue, viveu sempre muito próxima do Palácio de Buckingham, tornando-se confidente da família real e um dos membros do círculo da 'Firma'.

"Penso que as pessoas agora veem uma senhora de 91 anos e se esquecem de que ela foi jovem", disse Lady Penn no documentário do Channel 5, 'Elizabeth: Our Queen back in 2018'.

"Lembro-me de ir com ela e com o príncipe Filipe a uma discoteca em Leicester Square que se chamava The 400, que era o melhor lugar para ir", recordou à época.

"Tínhamos bebidas, comida e dançávamos. Ela adorava fazer coisas normais, típicas dos mais jovens", completou.

Lady Penn, destaque-se, também tinha uma ligação próxima com a princesa Margarida, irmã de Isabel II, e a rainha Mãe.

Não foi revelada a causa concreta da morte.

