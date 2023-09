Carlos III esteve esta quarta-feira, dia 13 de setembro, em Tomintoul, na Escócia, onde visitou o Discovery Center da vila, tendo tido a oportunidade de conhecer o projeto de habitação com eficiência energética que se está a desenvolver no local.

Para esta ocasião, o rei optou, tal como é habitual nas suas deslocações na Escócia, por vestir um kilt, usando ainda meias até ao joelho e um blazer castanho, um look que completou com uma gravata colorida.

Conhecido pelo seu ar mais sério, de poucos sorrisos, o soberano britânico mostrou um lado totalmente diferente nesta visita, cumprimentando a multidão que o aguardava no local com grandes sorrisos, tendo aparecido a rir enquanto conversava com os populares.

