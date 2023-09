Reese Whiterspoon celebrou recentemente uma data muito especial.

A filha da atriz, Ava, comemorou o seu 24.º aniversário, uma data que Reese assinalou nas redes sociais com duas fotografias com a jovem, uma quando Ava era ainda criança e outra na atualidade, onde as semelhanças físicas entre mãe e filha se tornam evidentes.

"Feliz aniversário para minha gloriosa menina Ava! É uma alegria para a minha vida ver-te crescer e tornares-te a mulher mais inspiradora, atenciosa, criativa, dinâmica e divertida. Aprendi muito sendo tua mãe. Que sorte é esta ??!! Amo-te até às estrelas!", escreveu a atriz.

