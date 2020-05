Depois de ter recuperado do novo coronavírus - tento testado positivo para a Covid-19 no passado mês de abril -, a estrela de 'Real Housewives of New Jersey', Jennifer Aydin, deu o seu contributo para ajudar na luta contra a pandemia e doou cinco mil máscaras a um hospital de Nova Jersey e outro de Nova Iorque.

Quando foi infetada com a doença, Aydin, de 43 anos, era muitas vezes abordada com perguntas de como é que tinha conseguido arranjar máscaras. "E eu ficava do género: 'fui ao supermercado'. Era o único lugar onde ia", lembrou.

Após a recuperação, pediu ao marido, que é cirurgião plástico, para lhe dar uma máscara N95, e este disse-lhe que não tinha nenhuma disponível.

Apercebendo-se da dificuldade de conseguir obter o equipamento de proteção, a atriz decidiu dar o seu contributo para ajudar no combate à pandemia e comprou dez mil máscaras para tentar proteger e apoiar a comunidade. No entanto, manteve o plano em segredo.

Entretanto, tentou saber qual o hospital de Nova Jersey que mais precisava do equipamento e acabou por enviar três mil máscaras para o Bergen New Bridge Center, em Paramus.

Além disso, admitiu, quando as máscaras chegaram a primeira coisa que fez foi contactar a família, amigos e colegas do elenco de 'RHONJ' para perceber se estavam a precisar de máscaras. Ao fazê-lo, um produtor do programa acabou por colocá-la em contacto com o Lenox Hill Hospital, de Nova Iorque, tendo doado à unidade hospitalar duas mil máscaras.

"Também doei mil máscaras a várias pessoas que me pediram", continuou. "Por isso, sempre que recebo um novo pedido, coloco algumas máscaras num envelope e vou aos correios ou peço ao meu assistente para ir aos correios e enviá-las", explicou.

Mas não ficou por aqui e deixou ainda algumas máscaras de lado para todos os pacientes do marido no Aydin Center for Plastic Surgery, uma vez que o companheiro está a pensar reabrir a clínica assim que seja possível. Isto porque, explica, há muitos "pacientes a ligar a pedir para fazer botox" e outras intervenções.

