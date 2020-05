Dwyane Wade, juntamente com Udonis Haslem, do Miami Heat, alimentaram centenas de trabalhadores que estão na linha da frente contra a Covid-19, no sul da Flórida, esta quarta-feira.

Wade e Haslem, parceiros do famoso restaurante 800 Degrees Woodfired Kitchen, distribuíram refeições para duas esquadras da polícia de Miami-Dade.

De acordo com o Page Six, Haslem também entregou mais de 200 pizzas aos funcionários que estão na linha da frente no Baptist Hospital.

