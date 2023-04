Tânia Ribas de Oliveira passou alguns dias doente e esteve, por isso mesmo, afastada da condução do programa 'A Nossa Tarde', da RTP.

Já recuperada e de volta à antena do canal público, a apresentadora fez questão de começar mais uma emissão do formato das tardes com um agradecimento a José Carlos Malato, que nos últimos três dias a substituiu.

"Sabe muito bem estar de volta mas a gratidão é uma coisa que, quando se aprende, só nos faz bem ao coração. Portanto começo por lhe dizer que quero dar um beijinho muito grande ao grande José Carlos Malato por estes três dias de 'A Nossa Tarde'. Obrigada! Adoro-te, tu sabes! És um grande profissional", fez notar Tânia.

