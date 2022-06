Já começou um dos eventos favoritos do ano de Kate Middleton: o Torneio de Wimbledon. A duquesa de Cambridge é uma assídua espectadora da competição de ténis que reúne as maiores estrelas mundiais do desporto.

Para além disso, é madrinha real da Lawn Tennis Association, o que justifica ainda mais a sua presença na competição.

Para a edição deste ano, a sua presença ainda não foi confirmada, mas espera-se que a mulher do príncipe William não falte.

Na galeria poderá recordar os visuais que Kate Middleton usou em 2018, 2019 e 2021, pelo menos enquanto aguardamos pelos próximos.

