São os verdadeiros contos de fadas do século XXI! Os casamentos reais continuam a exercer fascínio em todo o mundo, sendo que sempre há um um novo enlace, há um acompanhamento ao detalhe.

Nesta 'corrida', note-se, a realeza britânica segue em primeiro. Em 1981, o cerca de 750 milhões de pessoas acompanharam a cerimónia do (ainda) príncipe Carlos com a princesa Diana. Em 2011, dois mil milhões de telespectadores não quiseram perder 'pitada' do momento em que o príncipe William e Kate Middleton disseram o 'sim' no altar.

Tendo isto em conta, não admira que haja uma enorme curiosidade à volta do vestido da noiva.

Nesta galeria recordamos as escolhas de algumas das noivas das famílias reais que deram que falar.