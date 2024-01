Em julho de 2023, Leandro comunicou o fim do seu relacionamento com Doina Stratulat, com quem namorou durante quase 10 anos e tem um filho em comum, o pequeno Diego.

No entanto, a possibilidade de uma reconciliação não foi totalmente posta de parte.

Durante uma conferência com jornalistas, o músico assegurou que ainda "ama" a antiga companheira e que neste momento apenas quer "deixar as coisas rolarem".

"Realmente precisámos do nosso tempo. É uma relação que vai ter sempre um ego de ligação, que é o nosso filho. Continuo a amar a [minha ex-] mulher. Só Deus sabe se voltaremos a ficar juntos ou não. Neste momento temos uma relação muito próxima pelo nosso filho, sei que ela me apoiou muito cá fora", afirma.

"Estamos próximos um do outro e é deixar as coisas rolarem", disse por fim.

